إصابة طالب بالرصاص في مشاجرة بسبب الميراث في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بطلقات نارية بالساقين، اليوم الاثنين، في مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بمركز دار السلام، بسوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إخطاراً من المستشفى المركزي بوصول "كريم. ص" 21 عاماً طالب، ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، وأخر بالساق اليمنى فتحتي دخول وخروج، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

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واتهم نجل خاله "أحمد. م" 25 عاماً طالب، المدعو "حسن. أ" 37 عاماً عامل، ويقيم بذات الناحية "نجل عم المصاب" بالتعدي على المذكور بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته، بسبب خلافات علي الميراث.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم ضبط السلاح المستخدم "بندقية ألية".

حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.