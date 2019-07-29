بعد عامين.. النقض تؤيد إعدام قاتلة زوجها وعشيقها بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بعد عامين من صدور محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، حكمها بإعدام ربة منزل وعشيقها، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى عمدًا، بسبب علاقة غير مشروعة بينهما، أيدت محكمة النقض اليوم الاثنين حكم الإعدام.

وقضت محكمة النقض الدائرة الجنائية "أ"، بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليها "سلمى. ع"، شكلًا، وقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه "حسام. ر"، شكلًا ورفضه موضوعًا، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما المذكورين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف، نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد مقلد، ومحمد قنديل، ومصطفى الدخميسي، وأشرف كمال المخزنجي، نواب رئيس المحكمة، وأمانة سر هشام عبد القادر، وذلك في الطعن المقيد برقم 15484 لسنة 87 قضائية.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، قد قررت بجلسة 8 فبراير 2017 وبإجماع الأراء، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في الدعوى.

Advertisements

وحددت المحكمة جلسة 4 إبريل 2017 للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبتهما بالإعدام عما أسند إليهما.

يذكر أن النيابة العامة اتهمت الزوجة وعشيقها في القضية رقم 18880 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 3224 لسنة 2016، لأنهما في يوم 12 أكتوبر 2016 بدائرة مركز شرطة قلين، قتلا عمدًا المجني عليه "محمد. ا"، زوج المتهمة الأولى مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني العشيق توجه إلى منزل المجني عليه، حيث تواجدت زوجته المتهمة الأولى ربة المنزل، وكمنا بالمنزل لحين قدومه وما أن حضر المجني عليه وخلد للنوم في مضجعه مطمئنًا، حتى نقض عليه المتهم الأول جاثمًا فوقه وكمم فمه وأنفه باستخدام قطعة قماشة مبللة أعدها مسبقًا لكتم أنفاسه.

بينما أنهالت عليه الزوجة ضربًا وعضًا في أنحاء متفرقة من جسده وأمسكت بيدها خصيته بقوة حتى خارت قواه وأنهارت مقاومته وأيقنا أنه فارق الحياة وفاضت روحه إلى بارئها قاصدين بذلك قتله.