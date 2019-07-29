تراجع طفيف بمؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 13455 نقطة. بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%. وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.37% إلى مستوى 13460 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

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