وزير الخارجية البريطاني: لن يكون هناك تبادل للناقلات

قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، إنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي

تحتجزها طهران، مشددا في المقابل على أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات.

وأضاف راب، اليوم الاثنين، أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، تحظى بدعم أمريكي.