قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، إنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التيتحتجزها طهران، مشددا في المقابل على أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات.
وأضاف راب، اليوم الاثنين، أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، تحظى بدعم أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: لن يكون هناك تبادل للناقلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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