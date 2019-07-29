3 قتلى في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يوليو 2019 10:08 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد مراسل “العربية”، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا، فيما فر الجاني إلى جهة مجهولة. واستبعدت الشرطة شبهة الإرهاب، ورجحت أن يكون سبب الحادث الذي وقع في حدود الساعة 19:45 بتوقيت فرنسا، والذي تسبب في وفاة شخصين مستهدفين وامرأة ضحية جانبية، وجرح رجل آخر، تصفية حسابات. Advertisements المصدر: العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.