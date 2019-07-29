السودان.. اللجان الفنية المشتركة تبحث مسارات التفاوض

أكد مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي السوداني والقيادي في قوى التغيير عبد الحليم عيسى تيمان أن اجتماعاً للجان الفنية المشتركة من المتوقع أن يعقد اليوم الاثنين، لتحديد مسار التفاوض قبل استئناف الاجتماع التفاوضي المباشر مع المجلس الانتقالي غداً.

وتضم اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس والتغيير قانونيين بحضور الوساطة الإفريقية الإثيوبية.

هذا وتم تأجيل جلسة التفاوض المباشر بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول وثيقة الإعلان الدستوري إلى يوم غد الثلاثاء، فيما لم تبدِ الوساطة الإفريقية أسباباً للتأجيل لكن البعض ذهب إلى أسباب إجرائية داخل الكُتل الموقعة على إعلان الحرية والتغيير بعد اكتمال المشاورات حول بنود الوثيقة وإبداء الملاحظات عليها، فيما ذهب البعضُ الآخر إلى سفر نائب رئيس المجلس الانتقالي إلى مصر.

اجتماع رسمي ومباشر

وتبحث قوى الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري مع المجلس الانتقالي في اجتماع رسمي ومباشر.

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وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

المصدر: – قناة العربية