كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير مستعدين لـ "بريكست" بدون اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير جديد بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير مستعدين لخروج بريطانيا من التكتل "بريكست" بدون اتفاق.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة "الاتحاد البريطاني للصناعة" اليوم الأحد أنه: "لا يوجد مجالات ذات صلة بالاقتصاد يستعد فيها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل جيد لخروج بدون اتفاق"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، وأضاف "لا أحد مستعد لذلك".

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وكان رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون قد طالب في أول بيان له أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، بروكسل بإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة احتمال الانسحاب بدون اتفاق.

وقال للنواب: "نحن على استعداد للتفاوض بنية صادقة من أجل التوصل لاتفاق بديل"، مضيفاً "سندخل هذه المفاوضات بأقصى طاقة وعزم لدينا"، وأوضح أنه يأمل في أن يعيد قادة الاتحاد الأوروبي التفكير في رفضهم الحالي لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وقال: "إذا لم يفعلوا ذلك، سنضطر للخروج بدون اتفاق"، مشيراً إلى أنه طالب وزراءه الجدد بأن يجعلوا وضع الاستعدادات للخروج بدون اتفاق "أولوية قصوى"، وكما أكد جونسون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، باتفاق أو بدون اتفاق.