كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يسعى إلى توثيق العلاقات مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد، قائلا إنه يأمل في أن تكون العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقوى تحت قيادة بوريس جونسون.

في الرسالة التي نشرت يوم الأحد على موقع روحاني، هنأ الرئيس الإيراني جونسون على توليه منصب رئيس الوزراء يوم الأربعاء.

وقال روحاني إنه يأمل في أن تؤدي "زيارة جونسون الوحيدة إلى طهران" أثناء عمله وزيرًا للخارجية في المملكة المتحدة في عام 2017، وفترة ولايته كرئيس للوزراء إلى "تعميق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف".

تولى جونسون منصبه يوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات في الخليج الفارسي ومواجهة دبلوماسية بين بريطانيا وإيران. استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز هذا الشهر بعد أن ساعدت البحرية البريطانية في الاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط الخام بالقرب من جبل طارق.

