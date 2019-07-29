كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطبيبة المعالجة لزعيم المعارضة الروسية: ربما تعرض للتسمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت الطبيبة المعالجة لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في المستشفى إنه ربما تعرض للتسمم.

قالت أناستازيا فاسيلييفا، طبيبة نافالني منذ عدة سنوات، اليوم الاثنين إن التورم والطفح الجلدي على وجهه يمكن أن يكونا متسقين مع التسمم الكيميائي، مضيفة ان مسؤولي المستشفى الذين سبق لهم تشخيص حالة الحساسية لنافالني رفضوا إجراء الاختبارات اللازمة عليه.

تم نقل نافالني إلى المستشفى يوم الأحد من أحد مراكز الاحتجاز حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 يومًا لدعوته إلى احتجاج بدون ترخيص. وقد تم اعتقاله بعد عدة أيام من مظاهرة حاشدة للمعارضة يوم السبت انتهت باعتقال حوالي 1400 شخص.

