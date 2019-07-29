كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سول تسمح بعودة الكوريين الشماليين المحتجزين إلي ديارهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إنها ستعيد ثلاثة كوريين شماليين عبروا الحدود البحرية لكوريا على متن قارب صيد خشبي في نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الوحدة في سول في بيان إنها قررت السماح للكوريين الشماليين بالعودة إلى ديارهم تمشيا مع رغباتهم.

وأضافت ان الكوريين الشماليين سيبحرون عبر الحدود البحرية عائدين إلى كوريا الشمالية على متن القارب نفسه في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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تنجرف قوارب الصيد عبر الحدود البحرية الشرقية لكوريا في كلا الاتجاهين. تعيد كوريا الجنوبية عادة الصيادين الكوريين الشماليين ما لم يشتبه في قيامهم بالتجسس. ولكنه متاح لهم أيضًا إعادة توطينهم في الجنوب إذا أرادوا، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى استجابة غاضبة من الشمال.

أطلقت كوريا الشمالية يوم السبت سراح اثنين من الكوريين الجنوبيين و15 روسي انجرف قاربهم للصيد في المياه الكورية الشمالية قبل 10 أيام. وعاد أفراد الطاقم إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد.

لا تزال العلاقات بين الكوريتين باردة وسط عدم إحراز تقدم في الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

