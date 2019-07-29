كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على المكتب السياسي الأفغاني إلى 20 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول إن حصيلة القتلى في الهجوم على مكتب الرئيس الأفغاني ورئيس جهاز المخابرات السابق في كابول ارتفعت إلى 20 شخصًا على الأقل اليوم الاثنين.

وأصيب حوالي 50 شخصًا آخرين بجروح في هجوم الأحد الذي استهدف مقر حزب جرين تريند، والذي استمر لساعات وشمل معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن والمهاجمين، الذين تحصنوا داخل المبنى، وفقًا لما قالته المتحدثة باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأوضحت رحيمي انه قتل عدة مسلحين على أيدي قوات الأمن، وانه تم اجلاء هدف المهاجمين، المرشح لمنصب نائب الرئيس ورئيس المخابرات السابق عمر الله صالح، "ونقله إلى مكان آمن". كما تم إنقاذ حوالي 85 مدنيًا آخرين من الداخل.

لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم، لكن ينشط كلا من طالبان وجماعة الدولة الإسلامية في العاصمة ونفّذوا هجمات واسعة النطاق في كابول في الماضي.

