كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. بورصة قطر تواصل خسائرها والمؤشر العام يقبع في المنطقة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت بورصة قطر في ختام تداولات الأحد، متأثرة بانخفاض 6 قطاعات، وسط تباين بالتداولات، في وقت أعلنت فيه الشركات المدرجة عن خسائر فادحة خسائر في النصف الأول لعام 2019، ما يشير إلى أن اقتصاد الإمارة الخليجية أصبح "غير صالح" للاستثمار.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.55 بالمائة ليصل إلى النقطة 10573.18، خاسراً 58.10 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتباينت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 97.98 مليون ريال، مقارنة بـ189.05 مليون ريال يوم الخميس، بينما ارتفعت الكميات عند 61.63 مليون سهم، مقابل 54.93 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وتأكيدا لاستمرار معاناة اقتصاد قطر ، شهدت التعاملات تراجع قطاعات النقل، والتأمين، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، والعقارات، بينما ارتفع الاتصالات وحيداً.

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وهبط النقل 0.90 بالمائة، لهبوط سهمي مخازن وناقلات بنسبة 1.60 بالمائة و1.26 بالمائة على التوالي.

وتراجع الصناعة 0.68 بالمائة، متأثراً بانخفاض 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع تقدمها قامكو بنسبة 5.23 بالمائة.

وكانت قامكو قد أعلنت القوائم المالية، إذ سجلت خسائر خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 8.14 مليون ريال، فيما بلغت أرباح الشركة بالسبعة الأشهر الماضية 8.20 مليون ريال.

وانخفض البنوك 0.67 بالمائة، لهبوط 7 أسهم بينها الوطني القيادي بنسبة 1.03 بالمائة، وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.93 بالمائة، بدعم أساسي لنمو سهم أوريدو وحيداً بـ1.83 بالمائة.

وتصدر سهم الخليج التكافلي التراجعات بـ5.97 بالمائة، فيما جاء المناعي على رأس الارتفاعات بـ1.85 بالمائة.