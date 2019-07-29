الدار البيضاء.. قاصر يقود “طوبيس” ويرتكب حادثة سير معرضا حياة المواطنين للخطر!

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد 28، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام ثلاثة أشخاص، من بينهم جانحان قاصران، على تعريض سلامة ركاب حافلة للنقل الحضري للخطر والتسبب في حادثة سير بخسائر مادية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم دخلوا في خلاف عرضي مع سائق حافلة تربط بين شاطئ عين الذئاب ومنطقة السالمية بالدار البيضاء، قبل أن يعمد السائق للتوقف والترجل من الحافلة بغرض طلب تدخل عناصر الشرطة، وقتها عمد مشتبه فيه قاصر لتشغيل محرك الحافلة وسياقتها لمسافة قصيرة نجم عنها حادثة سير بخسائر مادية بسيطة.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في الحادث، حيث تم وضع الشخص الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، في حين تم الاستماع للسائق ولعدد من مستعملي الحافلة الذين لم يصب منهم أي واحد بأية جروح أو إصابات جسدية.