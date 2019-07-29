كفركنا: حظر نشر تفاصيل جريمة قتل بشار حكروش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت الشرطة من محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمر حظر نشر في ملف التحقيق بملابسات جريمة قتل بشار حكروش (20 عاما) من كفر كنا، فيما تنظر المحكمة ظهر اليوم الإثنين، بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشتبه بالجريمة.
وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنه تم استصدار أمر حظر نشر تفاصيل ملف التحقيق في جريمة القتل التي وقعت، مساء الأحد، في مصنع في "كريات شمونة" (الخاصلة)، وراح ضحيتها الشاب بشار حكروش.
كما ذكرت الشرطة أنه سيتم عرض المشتبه بالجريمة وهو شاب (21 عاما)، من قرية دير الأسد، للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقاله.
ووفقا للمعلومات الأولية، فإن المشتبه قام وخلال نقاش بطعن حكروش بالمصنع وهرب من موقع الجريمة، حيث تم اعتقاله بعد مطاردته من قبل عناصر الشرطة.
وتعرض الضحية للطعن في أداة حادة إثر مشادة كلامية مع أحد العمال في المصنع.
وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أن إصابة الشاب كانت حرجة، وأضافت أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، ليتم إقرار وفاته في المكان.
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