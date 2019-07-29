اعتقال شاب من قلنسوة لمشاركته بمظاهرة عرعرة ضد هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، الشاب أشرف أبو علي من مدنية قلنسوة، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرة عرعرة ضد هدم المنازل العربية.

كما مددت محكمة الصلح بالخضيرة اعتقال الأسير المحرر لؤي خطيب حتى يوم الثلاثاء، والذي اعتقل خلال قمع المظاهرة يوم السبت الماضي التي أتت احتجاجا على هدم منزل المواطن إبراهيم مرزوق بحجة البناء دون تراخيص.

وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت بساعات الفجر الأولى منزل الشاب أبو علي الذي شارك بمظاهرة الهدم وتصدى لاعتداءات أفراد الشرطة على المتظاهرين في مدخل عرعرة.

وتنسب الشرطة للشاب أبو علي (41 عاما)، شبهة إلقاء قناني ماء تجاه عناصر الشرطة، حيث تم تحويله للتحقيق لدى شرطة وادي عارة، ومن ثم سيتم عرضه على محكمة الصلح بالخضيرة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله.

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وكانت الشرطة اعتقلت شابين في مظاهرة عرعرة ضد سياسة هدم المنازل في البلدات العربية، بعد أن اعتدت على المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المدمع.

وجاءت المظاهرة بدعوة من القوى الوطنية واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، احتجاجا على سياسة الهدم، والتي كان آخرها هدم منزل عائلة مرزوق.