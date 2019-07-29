مسؤول بنينوى يستغرب من اعلان عبد المهدي تطبيق قرار الحشد دون تحريك اي فصيل

ابدى مسؤول محلي في نينوى، استغرابه من اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تطبيق قراره الخاص بهيكلية الحشد الشعبي دون تحريك او سحب اي فصيل.

وقال المسؤول في تصريح صحافي "طالبنا سابقا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بسحب الحشد الشعبي من نينوى المحافظة، واستجاب لنا"، مبينا ان "رفض الفصيل المسلح قرار الانسحاب من المحافظة يعد سابقة خطيرة وغير متوقعة من قبل عبد المهدي".

Advertisements

واضاف أن "القرار شكل صدمة بالنسبة لنا، وسيمنح فصائل كثيرة فرصة للتمرد على أي قرار يصدره عبد المهدي بسحبها أو الحد من تحركاتها"، مستغربا "كيف سيستطيع عبد المهدي تطبيق قراره بهيكلة الحشد الشعبي بشكل كامل، في حين لم يستطع سحب وتحريك فصيل واحد".

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي قد شكك، في وقت سابق، في قدرة عبد المهدي على تطبيق قرار هيكلة الحشد، مؤكدا أنه لا يستطيع ذلك، لأنّ الحشد أقوى من الأحزاب، بل هو الأحزاب القوية.