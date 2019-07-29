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سد دوكان يوقف ضخ المياه بحثا عن جثة شاب

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اعلنت مديرية ماء السليمانية في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن ايقاف ضخ المياه الى سد دوكان احد اكبر السدود في الاقليم.
وقالت المديرية في بيان، انه بسبب غرق شاب في نهر دوكان تقرر ايقاف ضخ المياه الى السد من اجل العثور على الجثة.

وأوضحت ان توزيع المياه من مشروعي رقم 1 ورقم 2 من سد دوكان الى السليمانية سيتوقف من اليوم من الساعة الرابعة فجرا وحتى الرابعة عصرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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