سد دوكان يوقف ضخ المياه بحثا عن جثة شاب

اعلنت مديرية ماء السليمانية في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن ايقاف ضخ المياه الى سد دوكان احد اكبر السدود في الاقليم.
وقالت المديرية في بيان، انه بسبب غرق شاب في نهر دوكان تقرر ايقاف ضخ المياه الى السد من اجل العثور على الجثة.
وأوضحت ان توزيع المياه من مشروعي رقم 1 ورقم 2 من سد دوكان الى السليمانية سيتوقف من اليوم من الساعة الرابعة فجرا وحتى الرابعة عصرا.
وأوضحت ان توزيع المياه من مشروعي رقم 1 ورقم 2 من سد دوكان الى السليمانية سيتوقف من اليوم من الساعة الرابعة فجرا وحتى الرابعة عصرا.
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