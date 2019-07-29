سد دوكان يوقف ضخ المياه بحثا عن جثة شاب

وقالت المديرية في بيان، انه بسبب غرق شاب في نهر دوكان تقرر ايقاف ضخ المياه الى السد من اجل العثور على الجثة.

وأوضحت ان توزيع المياه من مشروعي رقم 1 ورقم 2 من سد دوكان الى السليمانية سيتوقف من اليوم من الساعة الرابعة فجرا وحتى الرابعة عصرا.

