بالوثيقة.. 'فيفا' يعتمد بطولة غرب آسيا ويؤكد اعترافه بها

وذكر "فيفا" في كتابه أن "غرب آسيا هي بطولة رسمية معتمدة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المشرفة على البطولة بالجاهزية وتميز العراق لاستضافتها".

وستنطلق البطولة غداً الثلاثاء بمشاركة 9 منتخبات، قسمت الى مجموعتين في كربلاء وأربيل.