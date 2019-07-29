- 1/2
- 2/2
2019-07-29 | 08:49
472 مشاهدة
اكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماده بطولة غرب آسيا للرجال في العراق.
وذكر "فيفا" في كتابه أن "غرب آسيا هي بطولة رسمية معتمدة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المشرفة على البطولة بالجاهزية وتميز العراق لاستضافتها".
وستنطلق البطولة غداً الثلاثاء بمشاركة 9 منتخبات، قسمت الى مجموعتين في كربلاء وأربيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. 'فيفا' يعتمد بطولة غرب آسيا ويؤكد اعترافه بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.