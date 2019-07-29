نيمار يحدد مصير ألفيس من العودة لبرشلونة

يرغب البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي السابق في العودة لبرشلونة الإسباني، غير أن ذلك سيكون متوقفا على موقف مواطنه نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي من العودة للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبات ألفيس هدفا للعديد من الأندية الأوروبية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه خلال صيف 2017 في صفقة انتقال حر، وشارك معه في 73 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 18.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ألفيس يريد العودة لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وينتظر تحركات النادي الكتالوني في الصيف الحالي فيما يخص إعادة نيمار للفريق من أجل العودة مرة أخرى للبلوجرانا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألفيس يرى في عودة نيمار لبرشلونة فائدة كبيرة له، حيث سيكون انتقال الأخير متضمنا دخول البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق الكتالوني ضمن الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان، وهو ما يمهد له الطريق لقيادة الجبهة اليمنى في النادي الإسباني الموسم المقبل.

Advertisements

ويثق ألفيس بقدرة برشلونة على التعاقد مع نيمار من جديد، وهو ما يجعله متفائلا بإمكانية العودة للنادي الكتالوني

ولعب ألفيس ونيمار معا في برشلونة لمدة 3 سنوات خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2016، وحققا معا العديد من البطولات.

وكان ألفيس قد نشر صورة له عبر موقع الصور الشهير "أنستقرام" يؤكد فيها بحثه عن نادٍ جديد، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك ألفيس خبرات كبيرة في الدوريات الأوروبية، وسبق له تمثيل أندية إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي بجانب نادي العاصمة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية أكدت رغبة برشلونة في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، رغم رفض النادي الباريسي التخلي عن خدمات اللاعب الذي انتقل للفريق قادما من البلوجرانا في صفقة قياسية بلغت 222 مليون في صيف عام 2017 ليكون الأغلى في التاريخ.