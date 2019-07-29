دانت السفارة البريطانية في ليبيا "استهداف المدنيين في مستشفى ميداني جنوبي طرابلس"، مشيرةً إلى أن "السكان المدنيين، بما فيهم الأطباء وعمال الإغاثة، والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس، "ليست هـدفا".
وأوضحت أنه "يتعين وقف التصعيد العسكري على الفور لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح".
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس، دان فيه القصف الجوي للطيران العائد لقوات حفتر، يوم السبت، والذي استهدف مستشفى "السواني" الميداني وأودى بحياة 5 أطباء.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة بريطانيا بليبيا: لوقف التصعيد العسكري لتجنب وقوع المزيد من الخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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