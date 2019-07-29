سفارة بريطانيا بليبيا: لوقف التصعيد العسكري لتجنب وقوع المزيد من الخسائر

دانت ​السفارة البريطانية​ في ​ليبيا​ "استهداف المدنيين في ​مستشفى​ ميداني جنوبي ‎طرابلس"، مشيرةً إلى أن "السكان المدنيين، بما فيهم الأطباء وعمال الإغاثة، والمؤسسات المدنية و​المستشفيات​ و​المدارس​، "ليست هـدفا".

وأوضحت أنه "يتعين وقف التصعيد العسكري على الفور لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح".

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس، دان فيه القصف الجوي للطيران العائد لقوات حفتر، يوم السبت، والذي استهدف مستشفى "السواني" الميداني وأودى بحياة 5 أطباء.