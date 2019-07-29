اللقيس: نثق بطروحات بري التي تنطلق من غايات وطنية

أكد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ انه لا يرى الوضع في ​لبنان​ سوداوياً ، مشيرا الى أن "هناك خلافا على بعض المواضيع التي نعرفها، والمساعي مستمرة لتذليل العقبات".

وفي حديث صحافي لفت اللقليس الى اننا "نعوّل على المسعى الذي يرعاه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ونحن وكل الافرقاء نثق به وبطروحاته التي تنطلق من غايات وطنية لمصلحة البلد، وفي نهاية المطاف لا بدّ أن تسير الأمور".