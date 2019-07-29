اللقيس: نثق بطروحات بري التي تنطلق من غايات وطنية

أكد وزير الزراعة حسن اللقيس انه لا يرى الوضع في لبنان سوداوياً ، مشيرا الى أن "هناك خلافا على بعض المواضيع التي نعرفها، والمساعي مستمرة لتذليل العقبات".
وفي حديث صحافي لفت اللقليس الى اننا "نعوّل على المسعى الذي يرعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونحن وكل الافرقاء نثق به وبطروحاته التي تنطلق من غايات وطنية لمصلحة البلد، وفي نهاية المطاف لا بدّ أن تسير الأمور".
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