النشرة: أهالي صير الغربية يناشدون وقف حرق النفايات في مكب البلدة

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن أهالي بلدة صير الغربية ناشدوا بلدية البلدة والمعنيين بوقف حرق ​النفايات​ في المكب الكائن في البلدة والذي ترتفع منه سحب من الدخان الذي يؤثر على صحة وسلامة المواطنين لا سيما الاطفال ويتسبب بأمرض عدة لا سيما الحساسية و​الربو​ والسعال ، مشيرين انهم بصدد تقديم شكوى بهذا الخصوص الى ​محافظة النبطية​ .

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