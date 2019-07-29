الأمن العام: توقيف 17 شخصا بتهم مختلفة

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان انه قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/07/2019 لغاية 24/07/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- اثنا عشر شخصاً بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

- ثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم .

- ثلاثة اشخاص بجرم سرقة سيارات مستأجرة بموجب مستندات مزورة .