انطون سعيد: مشروع توسعة اوتوستراد جونيه سيحل مشكلة السير بنسبة معينة

اشار مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الهندسية ​انطون سعيد​ في حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود إلى أن "العروض المالية لتوسعة اوتوستراد ​جونيه​ فضت والاستملاكات دفعت وتم وضع الدراسة البيئية للمشروع الذي سيحل مشكلة السير بنسبة معينة".

ولفت سعيد الى أن " الاعمال ستبدأ خلال الاسابيع المقبلة".