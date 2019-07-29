انطون سعيد: مشروع توسعة اوتوستراد جونيه سيحل مشكلة السير بنسبة معينة

اشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد في حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود إلى أن "العروض المالية لتوسعة اوتوستراد جونيه فضت والاستملاكات دفعت وتم وضع الدراسة البيئية للمشروع الذي سيحل مشكلة السير بنسبة معينة".
ولفت سعيد الى أن " الاعمال ستبدأ خلال الاسابيع المقبلة".
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