مراد: يجب ابعاد شؤون الناس عن المناكفات السياسية

اعتبر وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "​الوضع الاقتصادي​ سيء جداً في ظل الظروف الاقليمية العالمية، ونحن في ​لبنان​ نبذل جهدنا لتحقيق نقاط ايجابية فيه". وفي حديث صحافي شدد مراد على "ضرورة ان يقارب الوزراء ملفاتهم على رغم تأخّر انعقاد ​مجلس الوزراء​ لأنّ الناس اولوية ووجعهم اولوية، ويجب ابعاد شؤونها عن المناكفات السياسية".

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