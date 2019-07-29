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الصليب الأحمر اللبناني يتسلم سيارة اسعاف من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات

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تسلّم الصليب الأحمر ال​لبنان​ي ​سيارة​ إسعاف لصالح مركز الإسعاف والطوارئ في ​الجميزة​ من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات في لبنان وهي السيارة الخامسة عشرة التي تمنح للصليب الأحمر اللبناني من اللجنة التي حضر منها رئيستها السيدة ريجينا فينيانوس والسيدات لطيفه نكدي، ذكية مجذوب، عليا خليفة، ورين برنس وعن ​الصليب الأحمر اللبناني​ حضر رئيسة قطاع الإسعاف والطوارئ السيدة روزي بولس وهي في الوقت عينه عضو في لجنة المبتدءات، ومدير قطاع الاسعاف السيد عبدالله زغيب ومسؤولين ومسعفين من مركز الجميزة. كما شارك عدد من الأصدقاء والداعمين.

وكانت كلمات بالمناسبة نوهت بنشاطات لجنة حفل المبتدئات رئيسة وأعضاء انطلاقاً من الحفل الذي تنظمه سنوياً، وكذلك بدور الصليب الأحمر اللبناني في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وستوضع السيارة في الخدمة من أجل تلبية نداءات الإغاثة.

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