محافظ بعلبك: السلاح المتفلت موجود في كل لبنان

اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى أن "السلاح المتفلت موجود في كل لبنان وليس حكرا على منطقة دون اخرى وهو الذي حول العرس في بعلبك بالأمس الى مأتم"، معتبرا ان "الاشكال الذي حصل لا خلفيات له والمتورطين الاساسيين لقوا حتفهم".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود، لفت خضر الى اننا "منذ سنة عملنا على الموضوع الامني في بعلبك وقد تم توقيف مطلوبين"، معتبرا أن "الحوادث الأمنية تراجعت عن السنوات الماضية".
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