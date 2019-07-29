اشار رئيس الحركة البيئية بول أبي راشد إلى أن "البنى التحتية لحل ازمة النفايات موجودة ولكن ينقصها الإدارة"، معتبرا أن "توسعة مطمر برج حمود سيتم على حساب مرفأ الصيادين والخطة لا تخضع للاثر البيئي".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود لفت ابي راشد الى ان "رئيس إتحاد بلديات الضاحية محمد درغام يؤيد محرقة بيروت وجبل لبنان وكل الاحزاب الكبيرة تؤيد التفكك الحراري".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي راشد: توسعة مطمر برج حمود سيتم على حساب مرفأ الصيادين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.