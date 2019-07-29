أبي راشد: توسعة مطمر برج حمود سيتم على حساب مرفأ الصيادين

اشار رئيس الحركة البيئية ​بول أبي راشد​ إلى أن "​البنى التحتية​ لحل ازمة ​النفايات​ موجودة ولكن ينقصها الإدارة"، معتبرا أن "توسعة ​مطمر برج حمود​ سيتم على حساب مرفأ الصيادين والخطة لا تخضع للاثر البيئي".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود لفت ابي راشد الى ان "رئيس إتحاد بلديات الضاحية ​محمد درغام​ يؤيد محرقة ​بيروت​ و​جبل لبنان​ وكل الاحزاب الكبيرة تؤيد التفكك الحراري".