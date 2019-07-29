خارجية إيران: الحوار مع الولايات المتحدة ممكن ولكن واشنطن لا تسعى للحوار

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "مسؤولين صينيين وهنود سيزورون ​طهران​ الاسبوع الجاري لاجراء محادثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية"، مشيراً إلى "آخر التطورات على صعيد ​السياسة​ الخارجية"، واصفا الجولة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ والتي زار خلالها ​نيويورك​ وثلاثة بلدان في ​اميركا​ اللاتينية و​السنغال​ بانها مثمرة وناجحة وحققت اهدافها المرسومة.

واشار الى ان "زيارة كل من رئيس الوزراء ​العراق​ ووزير الخارجية العماني الى طهران تأتي في اطار العلاقات الثنائية وبحث القضايا الاقليمية والدولية"، لافتاً إلى أنه "كما تم يوم أمس الاحد عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في ​فيينا​، كما ان بعض المسؤولين الصينيين و​الهند​ سيزورون ايران الاسبوع الجاري، وسيتم ​الاعلان​ عنها لاحقا".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "الحوار مع الولايات المتحدة ممكن ولكن واشنطن لا تسعى للحوار".