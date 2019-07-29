خارجية إيران: الحوار مع الولايات المتحدة ممكن ولكن واشنطن لا تسعى للحوار

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان "مسؤولين صينيين وهنود سيزورون طهران الاسبوع الجاري لاجراء محادثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية"، مشيراً إلى "آخر التطورات على صعيد السياسة الخارجية"، واصفا الجولة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والتي زار خلالها نيويورك وثلاثة بلدان في اميركا اللاتينية والسنغال بانها مثمرة وناجحة وحققت اهدافها المرسومة.
واشار الى ان "زيارة كل من رئيس الوزراء العراق ووزير الخارجية العماني الى طهران تأتي في اطار العلاقات الثنائية وبحث القضايا الاقليمية والدولية"، لافتاً إلى أنه "كما تم يوم أمس الاحد عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، كما ان بعض المسؤولين الصينيين والهند سيزورون ايران الاسبوع الجاري، وسيتم الاعلان عنها لاحقا".
من جهة أخرى، لفت إلى أن "الحوار مع الولايات المتحدة ممكن ولكن واشنطن لا تسعى للحوار".
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