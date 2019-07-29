ترامب: مدير الاستخبارات الوطنية سيترك منصبه في 15 أغسطس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس المقبل.
جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.
وقال الرئيس الأمريكي إن عضو الكونجرس جون راتكليف، وهو جمهوري من تكساس، سيحل محل كوتس.
وكانت وكالة أنباء بلومبرج، قد نقلت في وقت سابق، الأحد، عن مصدرين مطلعين (لم تكشف النقاب عن هويتهما)، قولهما، إن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.
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