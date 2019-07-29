اتفاق تاريخى فى السودان: وقف دائم لإطلاق النار مع المسلحين

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أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، اليوم، الاتفاق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على الإفراج عن معتقلى الحركة، ووقف أحكام الإعدام بحق قادة الحركات المسلحة.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أنه توافق مع «الحركة الشعبية، جناح مالك عقار»، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضررى الحرب فى مناطق النزاع، إلى جانب تجديد اتفاقية وقف العدائيات.

ويقضى الاتفاق بين المجلس العسكرى والحركة بالوقف الدائم لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى، شمس الدين كباشى، فى تصريحات للصحفيين، إن «السلام يمثل أهمية قصوى، ويتعين على الأطراف السودانية الوصول إلى سلام حقيقى بمشاركة كل الأطراف المسلحة»، وفقاً لما ذكرته شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية.

"البشبيشى": خطوة لصالح مصر التى تتحمل العبء الأكبر

وقالت الدكتورة هبة البشبيشى، الخبيرة فى الشئون الأفريقية، إن مثل هذه الاتفاقيات لها تأثير على مصر، خصوصاً أنها تتحمل العبء الأكبر إذا ساءت الأمور فى السودان، حيث سيكون هناك تهريب للسلاح ونزوح للاجئين، مشيرة إلى أن مصر ليس بها معسكرات لاجئين، ومن يأتى إلى مصر يعيش وسط المصريين، ما يعد ضغطاً على موارد الدولة، مؤكدة أن «مصر تقوم بدور إنسانى كبير» فى هذا الصدد.