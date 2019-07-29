جرحى وقتلى في إطلاق نار بمعرض غدائي في كاليفورنيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من شرطة كاليفورنيا - أرشيف

ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن، لكن محطة "إن.بي.سي باي إيريا" أوضحت أنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف عن سقوط 11 شخصا بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟ "من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك".

ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.

ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.