وسقط "العديد من الضحايا"، الأحد، من جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة.
وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن هناك 5 ضحايا على الأقل من جراء إطلاق النار، دون أن تبين ما إذا كانوا قتلى أم مصابين.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن المهاجم لم يتم إيقافه بعد.. "احذروا وكونوا في أمان"، لافتا إلى أن أهمية تطبيق القانون، دون توضيح أكثر
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن هجوم كاليفورنيا: المهاجم طليق.. احذروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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