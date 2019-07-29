ترامب عن هجوم كاليفورنيا: المهاجم طليق.. احذروا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب تحدث عن الهجوم الدموي

وسقط "العديد من الضحايا"، الأحد، من جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن هناك 5 ضحايا على الأقل من جراء إطلاق النار، دون أن تبين ما إذا كانوا قتلى أم مصابين.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن المهاجم لم يتم إيقافه بعد.. "احذروا وكونوا في أمان"، لافتا إلى أن أهمية تطبيق القانون، دون توضيح أكثر