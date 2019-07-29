دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيان: مقتل ما لا يقل عن 20 في الهجوم على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني

من عبد القادر صديقي

كابول (رويترز) - أعلنت الحكومة الأفغانية في بيان يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 50 آخرون في تفجير انتحاري ومعركة بالأسلحة النارية في مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد.

وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب صالح المؤلف من أربعة طوابق بعد أن فجر انتحاري نفسه خلال ساعة الذروة .

Advertisements

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم إنقاذ 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت ست ساعات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد ساعات فقط من بدء غني وصالح وأكثر من 12 سياسيا أفغانيا حملاتهم الانتخابية التي تستمر شهرين.

ومن المتوقع أن تجرى انتخابات الرئاسة في 28 سبتمبر أيلول ولكن الوضع الأمني تدهور في شتى أنحاء البلاد مع شن حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية هجمات شبه يومية على القوات وموظفي الحكومة والمدنيين الأفغان.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)