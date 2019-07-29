شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله: رفضت سياسة أيمن نور لأنه يسعى لتسخير الجميع لمشروعه الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله ، رئيس حزب الحريه ، أن أيمن نور لا يستطيع أحد أن يتعامل معه فى أى مشروع سياسي فهو يحاول أن يسخر كل من حوله وما حوله إلى التخديم على مشروع أيمن نور، وهو ما رفضته خلال فترة وجودي معه بحزب الغد .

ولفت "حسب الله " أن السياسه مشروع جمعى وهو ما لم يكن يتعامل به "نور" ، مؤكدا أنه كان له تحفظات عده على سياسات أيمن نور وهو ما جعله يترك الحزب ولا يكمل فيه.

وأشار إلى أن من يزور إراده نفسه يستطيع أن يزور أى شىء،فقد ادعى أنه ليبرالي ورجل داع للدوله المدنيه ، وكان من أول العرابين لنظام الإخوان وداعم للرئيس المعزول محمد مرسى، وهو يتناقض مع فكره أنه شخص ليبرالى وكان مثال حى لتزاوج الليبراليه مع الراديكالية الدينيه .

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وشدد رئيس حزب الحريه ، أن اختلافه معه كان بسبب أنه كان يستهدف المشاركه فى عمل يخدم الوطن وليس يخدم شخص ،مؤكدا أن أيمن نور الآن يمارس الخيانه صباح كل يوم تجاه هذا الشعب إذا كان يريد أن يبقى معارضا فقد كان عليه أن يعارض على أرض مصر .