شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حكومة الهند تواجه «ظمأ» مواطنيها بجيش من الشاحنات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:24 صباحًا, 29 يوليو 2019 م المناطق_الرياض تعاني ولايات الهند من ندرة مياه الشرب ورصدت عدسات المصورين معاناة السكان وهم يقومون بملْ الأواني من شاحنة في تشيناي بولاية تاميل نادو جنوب الهند.

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