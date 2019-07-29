بالصور.. حملة لمصادرة 'ستوتات متجاوزة' في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن حملة صادرت خلالها عدداً "الستوتات المتجاوزة" جنوب العاصمة. وقالت الأمانة، إن "بلدية الرشيد قامت بحملة صادرت خلالها عدداً من الستوتات المتجاوزة والتي يقوم أصحابها بالتجاوز على الأرصفة والشوارع العامة واستخدامها كمحلات متنقلة لبيع الفواكه والخضر والأسماك وغيرها لا سيما على الطريق السريع بغداد بابل ضمن منطقة السيدية".



وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أصحاب العربات تعهدوا خطياً بعدم معاودة التجاوز مرة أخرى".



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