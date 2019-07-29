20 قتيلا و50 مصابا حصيلة هجوم كابول الإرهابي

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رويترزالإثنين 2019/7/29 09:06 ص بتوقيت أبوظبي
موقع تفجير كابول
أعلنت الحكومة الأفغانية، الإثنين، أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم كما أصيب 50 آخرون في انفجار قوي أعقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد.
وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم، وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت 4 مسلحين بالرصاص وأنقذت أكثر من 150 مدنيا، خلال العملية التي استمرت 6 ساعات.
ويتزامن هذا الانفجار مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية الأفغانية الأحد، التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.
وتشهد أفغانستان هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في مستوى العنف، مع تعثر المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة التي بالكاد تسيطر على نحو 55% من الأراضي الأفغانية.
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