كوريا الجنوبية تشارك في حماية مضيق هرمز

قالت صحيفة كورية جنوبية، الإثنين، إن سيؤول تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

وأضافت صحيفة "مايكيونج" الكورية، نقلا عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، أن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة تشيونجاي لمكافحة القرصنة والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر.



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من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع -في تصريح صحفي الإثنين- من الواضح أن علينا حماية سفننا في عبور مضيق هرمز أليس كذلك؟ ولذلك ندرس الاحتمالات المختلفة".

وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى دعوة الحلفاء للانضمام إلى مهمة لحماية الأمن البحري.