حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تموز 29، 2019، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، والباحة.
ولفتت، في تقريرها، إلى أن الأمطار تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأوضحت أن نشاط الرياح السطحية سيستمر على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.
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