الخليج: حركة النهضة تريد ركوب الموجة من جديد في تونس

قال صحيفة الخليج وتحت عنوان " ضبابية المشهد التونسي" ان تونس تدخل مرحلة سياسية جديدة قد يتحدد فيها مصير الحياة الديمقراطية التي مازالت بعد ثورة الياسمين في 17يناير/كانون الثاني 2011 تحاول تكريسها في الواقع السياسي التونسي.

واضافت ان المشكلة التي تعانيها تونس منذ ثورتها أنها اصطدمت بإرث من حكم الحزب الواحد الذي عمد إلى تصحير الحياة السياسية والاجتماعية، ولم يترك مجالاً للمجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تعبر عن نفسها، أو أن تطرح تطلعات الجماهير وحقها في الحرية والديمقراطية والعدالة في العلن.

ونبهت الى انه وعندما قامت الثورة بدأت الأحزاب تتوالد بمختلف توجهاتها، وبعضها خرج إلى الضوء بعد طول حظر، كما هي حال «جماعة الإخوان المسلمين» التي حملت اسم «حركة النهضة». وبما أن الأخيرة هي الأكثر تنظيماً فقد استغلت حالة الفراغ السياسي على الساحة وتمكنت من احتلال موقع الصدارة في المشهد السياسي إلى جانب حزب «نداء تونس» الذي كان يقوده الرئيس السبسي.

وخلصت الى ان «حركة النهضة» تحاول ركوب الموجة من جديد، من خلال شعارات مغشوشة، سبق أن طرحتها وثبت أنها للاستهلاك ولم تعمل على تحقيقها. وهي تستعد لخوض الانتخابات التشريعية لعلها تحصد الأغلبية بعد أن قررت ترشيح رئيسها راشد الغنوشي في العاصمة تونس، فربما تصل من خلاله إلى رئاسة مجلس النواب، أو رئاسة الحكومة، ولا يستبعد أن يترشح لرئاسة الجمهورية في محاولة منها للسيطرة على المفاصل السياسية الرئيسية في البلاد، مستغلة ضعف الأحزاب السياسية الأخرى والانشقاقات التي ضربتها.