الجيش الليبي يقصف مطار مصراتة ويدمر غرفة قيادة قطرية تركية

رغم عدم انقطاع الدعم القطري والتركي لقوات حكومة فايز السراج والميليشيات المتطرفة، سواء أموال أو معدات أو أسلحة حتى وصل الأمر إلى طائرات مسيرة متطورة، إلا أن تقدم قوات الجيش الوطني الليبي لم يتوقف، على كافة محاور القتال.

وشهدت معركة تحرير طرابلس تحولاً كبيراً على الصعيد الميداني، مع الإعلان عن أول قصف تتعرض له مدينة مصراتة منذ العام 2011، حيث نفذ سلاح الجو سبع ضربات موجهة لمطار الكلية الجوية ومخازن للسلاح في المدينة، بينما سيطرت قوات الجيش على معسكر النقلية في تخوم، كما تقدمت إلى كوبري الفروسية في اتجاه معسكر حمزة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بغرفة عمليات الكرامة اللواء خالد المحجوب، إن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي أصاب ليلة أول أمس عدداً من الأهداف المهمة في مدينتي مصراتة وسرت،في وقت كشفت مصادر عسكرية أن من بين الأهداف غرفة قيادة مشتركة تركية قطرية.

وأوضح اللواء خالد المحجوب أن القصف استهدف غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مدينة مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت، إضافة إلى رتل تابعة للجماعات الإرهابية في منطقة عمليات غريان، وأكد أن الضربات حملت رسالة هامة مفادها أن مسرح العمليات للجماعات والميليشيات الإرهابية في كل الجبهات مرصود بالكامل.

وتابع المحجوب أن يد الجيش طويلة، ولديه القدرة على رصد مواقع وتحركات العدو، وعلى تحديد الأهداف في أي مكان، لافتاً إلى أن المخابرات العسكرية التابعة للقيادة العامة وضعت خريطة كاملة للأهداف التي سيتم استهدافها خلال الساعات والأيام القادمة في مواقع كانت الميليشيات تعتقد أنها مؤمّنة وأن يد القوات المسلحة لن تصل إليها.

إلى ذلك قال مصدر عسكري ليبي إن بين الأهداف التي تم ضربها غرفة عمليات تركية قطرية مشتركة في مصراتة مخصصة لتسيير الطائرات دون طيار، وثلاثة مقار للميليشيات، ومقر الدفاع الجوي، ومعسكر السكت الذي يعتبر أكبر تجمع للآليات العسكرية في المدينة. وأضاف المصدر أن سلاح الجو استهدف عدداً من الأهداف في مدينة سرت الخاضعة لسيطرة ميليشيات مصراتة حيث دمّر سبع طائرات تركية مسيرة في مقر كتيبة أم المعارك سابقاً في ضاحية السواوة، كما استهدف رتلاً يتبع كتيبة 166 التابعة لقوات الوفاق.

وكان مركز الإعلام الحربي التابع للكتيبة 155 بالجيش الوطني الليبي أعلن أول من أمس عن إصابة 7 جنود أتراك في الاشتباكات الدائرة بمحور الخلة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الكتيبة في بيان مصور إن الجنود الأتراك تم استهدافهم خلال قتالهم في صفوف قوات حكومة الوفاق، وأنه تم نقلهم إلى مستشفي ابوسليم.

وبينت مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة تجددت في محاور وادي الربيع وخلة الفرجان بين قوات الجيش الوطني والميليشيات فيما لم تشر المصادر إلى أي تقدمات خلال القتال.وأعلنت قاعدة الوطية التابعة للجيش الليبي والموجودة بالقرب من الحدود المشتركة مع تونس أن المقاتلات التي نفّذت الضربات الجوية على مصراتة وسرت خرجت منها، قبل أن تعود أدراجها في ساعات الصباح الأولى فور إنهاء مهامها.

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في السياق أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة الكاملة على معسكر النقلية.وأضاف الخرطوش أن اللواء 73 مشاة وكتيبة عقبة بن نافع وكتيبة 127 مشاة وكتيبة 136 مشاة، تقدمت على ثلاث نقاط ودخلت في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة على المعسكر.

وأشار إلى أن اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد دشنا منذ الساعات الأولى لفجر أمس رحلة التقدم باتجاه معسكر حمزة وتحدث شهود عيان عن تمركز قوات تتبع الوفاق بالقرب من كوبري خزانات النفط، ومرور سيارات الإسعاف ودبابات من الطريق الرئيسي، فضلا عن مظاهر تحشيد قرب الإشارة الضوئية بطريق المطار، في إشارة إلى احتمالية وقوع هجوم مضاد.

وفي خطاب منذ أيام لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حمل خلاله رسائل سياسية إلى الداخل والخارج، وليس فقط إلى القوات المرابطة حول العاصمة طرابلس، التي تسيطر على قطاعات منها ميليشيات وجماعات متطرفة مدعومة من قبل نظامي قطر وتركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي.

ويأتي حديث قائد الجيش بعدما أحرزت قوات الجيش تقدما على كافة المحاور نحو طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، وترافق ذلك مع قصف سلاح الجو مواقع للميليشيات في العاصمة، لتمثل رسالة تحذيرا لتنظيم الحمدين الإرهابي وحليفه إردوغان اللذين عملوا على تمويل وتغذية الإرهاب.

وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في البلاد، منذ سقوط معمر القذافي، في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وتطرق المشير خليفة حفتر إلى الميليشيات الإرهابية في ليبيا وما ارتكبته من جرائم، وقال إنها "عدو متوحش لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلا في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان خليفة الله في أرضه حتى قسمتم ظهره ونكستم رايته راية التوحش والرعب".

وانقلبت محاولة تنظيم الحمدين وقف انهيار ميليشياته الليبية رأسا على عقب، بعدما وجه الجيش الليبي ضربة قاسية زلزلت عرش الإرهاب القطري، حيث خلخلت الضربة الاستباقية صفوف عصابات طرابلس وشتت، ردا على استهدافهم قوات الجيش الوطني المتمركزة بالجفرة.

وتعاون تميم العار مع العلج التركي لإنقاذ ميليشياته المحاصرة في طرابلس، حيث كثف خلال الأسابيع الأخيرة من إمدادات المال والسلاح أملا في إحياء مشروع عاصمة الإرهاب، وفشل في إنقاذ مخططه وعرقلة تحركات قوات المشير خليفة حفتر، ليصبح أذناب تميم العار وحليفه إردوغان على موعد قريب مع هزيمة قاسية تقطع كافة أذرعه في ليبيا.