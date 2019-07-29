العسكري وقوى التغيير يعودان إلى التفاوض الثلاثاء المقبل

تبدأ اللجنة الفنية المشتركة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، غداً "الاثنين" أولى اجتماعاتها للترتيب للعودة إلى طاولة المفاوضات حول الإعلان الدستوري.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، منذر ابو المعالي لـــ" السودان نيوز"، أن اللجنة بعد أن تفرغ من عملها على المسودة ستحدد السقف الزمني للتفاوض، متوقعا أن تبدأ الجلسة الاولى الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك تواصلت اجتماعات مكثفة لفصائل قوى التغيير لمناقشة ودراسة المسودة النهائية للوثيقة الدستورية، مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات الخبراء القانونين والرأى العام السوداني حول الوثيقة.

وكان المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، اسماعيل التاج، كشف في تصريحات أمس، اجراء تعديلات جوهرية في الوثيقة فيما يتعلق ببند الحصانة وصلاحيات مجلس السيادة.

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واشار التاج إلى أن قوى التغيير توافقت على الحصانة الاجرائية التي يمكن رفعها بواسطة المجلس التشريعي بثلثي الاعضاء، أضافة إلى انه لا يحق للسيادي رفض او قبول ترشيحات مجلس الوزراء وانما اعتمادهم.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد على امكانية التوافق مع قوى التغيير في الوصول الى اتفاق حول النقاط الخلافية في الاعلان الدستوري والتوقيع على الاتفاق النهائي في اقرب وقت.