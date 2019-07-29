شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: مقتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الإثنين إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 50 آخرون في انفجار قوي أعقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول أمس (الأحد).

وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين بالرصاص وأنقذت أكثر من 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت 6 ساعات.