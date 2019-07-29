مظاهرات هونج كونج قد تشهد تصعيدا في شهر أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب ا - هونج كونج

ذكرت تقارير إخبارية في هونج كونج ان النشطاء في المدينة قد يصعدون احتجاجاتهم خلال شهر أغسطس المقبل.

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ونقلت صحيفة " هونج كونج إكونميك جورنال" عن ناثان لو العضو السابق في البرلمان في هونج كونج عن حزب ديموسيستو قوله "قد يصعد نشطاء هونج كونج من تحركاتهم، بما في ذلك الإضرابات، في محاولة لإجبار الحكومة على تلبية مطالبهم.

واندلعت مساء يوم الأحد اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج مع الشرطة، فيما تجمع الآلاف بالقرب من المنطقة التجارية وسط المدينة.

وتعد الاحتجاجات جزءا من حركة أوسع بدأت في 9 حزيران/يونيو الماضي ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، لكنها تحولت إلى مظاهرة أكبر ضد الحكومة وعنف الشرطة.