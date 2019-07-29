اليوم.. أكاديمية الشرطة تبدأ تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أحمد أبوعقيل

تبدأ أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين من خريجى الجامعات،من اليوم ٢٩ يوليو وحتى الخميس ٢٢ أغسطس لمدة ٢٥ يوما خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. وبعد التخرج يحصل الدارس على رتبة "ملازم أول"، بينما يمنح الحاصلين على درجة الماجستير رتبة "نقيب"، ويمنح الحاصلون على الدكتوراه رتبة "رائد".

كما يحصلوا على امتيازات عديدة، أبرزها منحهم مكافأة توازي "الراتب" المقرر للمؤهل الحاصلين عليه طوال مدة دراستهم بأكاديمية الشرطة، ويمنح الخريج عقب ذلك شهادة الدبلوم في مواد الشرطة عقب تخرجه، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها الرعاية الصحية بمستشفيات الشرطة، والرعاية الرياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة، والرعاية الاجتماعية في "المصايف والحج والرحلات"، والرعاية الثقافية المتمثلة في السماح له بالدراسات العليا والبعثات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

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أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم، وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.



التخصصات الجامعية المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين

كلية الطب البشري من الحاصلين علي درجتي الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات قسطرة القلب والأورام والعظام والنفسية والعصبية والأنف وأذن والرمد والجهاز الهضمي والمناظير والجراحة العامة من الذكور والإناث وجراحات المخ والاعصاب والقلب والصدر والعظام والمسالك والأورام والأطفال والتجميل وقلب الأطفال وجراحات القلب والأوعية الدموية وباطنه قلب وكلي وتخدير ومسالك وعلاج طبيعي وقلب ورعاية مركزة من الذكور فقط.

وأوضح رئيس اكاديمية الشرطة أن قبول دفعة من الاناث فقط من حمله الماجستير والدكتوراه في تخصصات في الباطنة وباطنة الغدد والجلدية والأطفال والنساء والمعامل والأشعة والسمعيات وأمراض الدم والقلب والأوعية الدموية ورعاية مركزة أطفال وأسنان وتحاليل، بالإضافة إلي حملة درجة الماجستير في الجراحة العامة والأشعة للذكور فقط، وبكالوريوس العظام للأناث والذكور وبكالوريوس للذكور والإناث في تخصصات العلاج الطبيعي وطب الأسنان والتمريض والطب البيطري.

أما بالنسبة للحاصلين من الذكور على بكالوريوس الهندسة نظام ٥ سنوات، فسوف يتم قبول دفعة من تخصصات الحاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوى وكهرباء قوى وميكانيكا سيارات وميكانيكا إنتاج وكهرباء وعمارة وبحرية ومدني، بالإضافة إلي قبول دفعة من طلبة الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الحاصلين على البكالوريوس من الذكور والإناث في الحاسبات ونظم المعلومات.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الإناث والفنون التطبيقية تخصص طباعه فوتوغرافيا من الإناث والتربية الموسيقية معهد الكونسر فتوار.. تربية موسيقية من الذكور والتربية الرياضية تخصص تدريب ألعاب رياضية من الذكور وعام من الإناث والإعلام من الذكور والإناث وخريجي كلية العلوم تخصص كيمياء حيوية وعامة من الذكور والإناث، والطبيعة من الذكور وخريجي الآداب قسم الاجتماع وعلم النفس من الإناث والخدمة الاجتماعية من الإناث والألسن تخصص ألماني ترجمة فورية من الذكور والإناث، والألسن لغات وترجمة تخصصات انجليزي وفرنسي وروسي إيطالي وعبري وصيني وتركي وإسباني من الذكور والإناث، وخريجي كلية الحقوق من الذكور فقط.