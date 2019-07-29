مقتل 20 شخص وإصابة أكثر من 50 آخرين في هجوم كابول أمس

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 20 شخص في الهجوم الذي شهدته كابول، يوم أمس واستهدف مقر تيار سياسي يتزعمه "أمر الله صالح" رئيس جهاز المخابرات الأفغاني السابق أثناء تواجده في المكتب الواقع في الدائرة الرابعة وسط كابول.
وأشار المتحدث باسم الوزارة نصرة رحيمي في بيان إلى ان "تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ 150 رهينة كانوا عالقين في المبنى المؤلف من أربعة طوابق".
يذكر أن روند سبز هو تيار سياسي يتزعمه رئيس جهاز الاستخبارات السابق والمرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أمر الله صالح.
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