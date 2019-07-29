سلطات كوريا الجنوبية ترسل وحدة بحرية إلى مضيق هرمز

ذكرت صحيفة "مايكيونغ" الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير قوله إن "كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز"، موضحا "أننا سنرسل وحدة تشيونغاي لمكافحة القرصنة والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر".
ونقلت صحيفة مايكيونغ إِشارة إلى أنّ حدة التوتر تزايدت بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.
وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر مما دفع المسؤولين الأميركيين إلى دعوة الحلفاء إلى الإنضمام إلى مهمة مزمعة لحماية الأمن البحري.
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