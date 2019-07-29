أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن إيران لم تقبل اقتراحه لزيارة طهران و"التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني"، متسائلا: "هل حقائق نظام خامنئي سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع أن يدعني أفعل نفس الشيء. ماذا لو سمع شعبه الحقيقة غير المرشحة وغير المصقولة؟"
وأعلن بومبيو عن نيته لزيارة إيران في حديث له مؤخرا. وذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يزور الولايات المتحدة مرارا و"يتمتع فيها بحق الحديث بحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: إيران لم تقبل اقتراحي لزيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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