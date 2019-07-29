جريحان اثر حادث سير على طريق عام القلمون

انقذ عناصر من الدفاع المدني جريحين من داخل سيارتهما من نوع ڤان بإستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية إثر تعرضهما لحادث سير وقع على طريق عام القلمون-طرابلس. فيما تولت جهات اخرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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